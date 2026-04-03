Туроператоры сообщили о росте выгоды раннего бронирования туров

Представители туриндустрии советуют планировать летний отдых за несколько месяцев до поездки, так как раннее бронирование позволяет сэкономить до 50%. Об этом сообщает RT .

Специалисты отмечают, что подготовку к летнему отпуску стоит начинать заранее. Это дает более широкий выбор отелей и категорий номеров, возможность зафиксировать выгодные авиабилеты и подобрать удобные даты вылета.

«Раннее бронирование позволяет получить более широкий выбор отелей и категорий номеров, зафиксировать выгодные тарифы на перелеты, выбрать удобные даты и рейсы, избежать дефицита на популярных направлениях. Особенно это актуально для семейных поездок, премиального сегмента и востребованных курортов, где хорошие варианты заканчиваются в первую очередь», — пояснили в пресс-службе туроператора Corona Travel, входящего в состав Российского союза туриндустрии.

По данным участников рынка, в прошлые годы разница между ранним бронированием и покупкой тура перед вылетом составляла около 30%. В этом сезоне она может увеличиться до 50% из-за дефицита авиаперевозок, ситуации в ОАЭ и перераспределения спроса.

«В текущих условиях она может достигать 50% из-за ряда факторов, которые мы наблюдаем в этом году: дефицит авиаперевозки, ситуация в ОАЭ, перераспределение спроса. Уменьшается количество направлений, куда можно безопасно улететь, сокращается число вариантов перелетов. При этом спрос на отдых никуда не исчезает — он сохраняется», — сообщили в пресс-службе агентства премиальных путешествий PrimeTours, входящего в состав РСТ.

Эксперты также добавили, что некоторые страны предлагают специальные условия для туристов, бронирующих поездки заранее.

