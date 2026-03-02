Туроператоры теряют 1,5 млн долларов в день из-за ситуации на Ближнем Востоке

Коллапс на Ближнем Востоке привел к огромным материальным потерям среди туроператоров. Компании теряют не менее 1,5 млн долларов в сутки. Если конфликт Ирана и Израиля продолжится, ущерб составит десятки миллионов, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) в Telegram-канале .

«Если исходить из средней стоимости размещения одного туриста 80-100 долларов за день и умножить это на количество путешественников, масштабы ущерба становятся очевидны», — заявил член правления РСТ и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов считает, что потери будут еще выше — несколько миллионов в день. К этой сумме нужно прибавить также расходы на работу команды, которая трудится и в выходные.

Он также отметил, что власти в этой ситуации повели себя по-разному. Оперативная и профессиональная реакция была в туристических офисах Абу-Даби и Рас-эль-Хайма. С заявлениями не спешили в Дубае, хотя это могло снизить нагрузку на турбизнес.

Департамент экономики и туризма эмирата (DET) поручил отелям в Дубае продлить проживание туристам из-за отмены и задержек рейсов. Ведомство направило письма, в которых разъясняется порядок действий.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль и другие государства, в том числе ОАЭ. В Дубае второй день гремят взрывы. Власти закрыли воздушное пространство над страной. Аэропорты Дубая временно перестали принимать и отправлять рейсы. Из-за закрытого неба за границей застряли тысячи россиян.

