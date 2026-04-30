Названа причина выхода ОАЭ из ОПЕК
ОАЭ выходят из ОПЕК в обмен на возможность прямого валютного свопа с Федеральной резервной системой (ФРС) США, считает политолог Дмитрий Евстафьев. По словам эксперта, такая схема позволяет Эмиратам оперативно получать долларовую ликвидность в неограниченных объемах.
«Вы поднимаете трубку или отправляете факс и говорите: „Мне нужно получить ликвидность на миллиарды долларов“. Тебе говорят: „Пожалуйста“, и ты на эти деньги выпускаешь свою валюту. То есть это почти неограниченный кредит. Они это получили в обмен на выход из ОПЕК, потому что Трамп хотел, чтобы ОПЕК был разрушен, — вот и началось», — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.
Евстафьев считает, что соглашение с Федеральной резервной системой США стало ключевым фактором решения ОАЭ покинуть организацию стран-экспортеров нефти.
