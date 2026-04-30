При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и в рамках реализации госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» в Мытищинскую больницу поступило новое оборудование, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

8 дефибрилляторов с автономным питанием — теперь врачи могут быстро помочь пациенту даже в нестандартных ситуациях. Например, если остановка сердца произошла в лифте или во время транспортировки между отделениями.

10 современных аппаратов ИВЛ с улучшенной системой контроля дыхания — они надежнее и точнее предыдущих моделей.

Наши врачи уже применили оборудование в работе. Оно справилось со своей задачей на «отлично».

Дорогие мытищинцы! Помните, что лучшая защита — профилактика! Заботьтесь о своем здоровье — проходите регулярную диспансеризацию в поликлиниках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.