«Реально возможен»: Медведев заговорил о ядерном апокалипсисе

Медведева часто упрекают за жесткую риторику и разговоры о ядерном апокалипсисе. По его словам, катастрофа действительно может произойти. Он назвал «дурачками» тех, кто исключает такую возможность.

«Но, к сожалению, он (ядерный апокалипсис — ред.) реально возможен. Тот, кто не отдает себе в этом отчет, тот фантазер или дурачок», — сказал Медведев на просветительском марафоне «Знание. Первые».

При этом зампред Совета безопасности РФ подчеркнул, что «очень не хотелось бы», чтобы ядерный апокалипсис действительно произошел.

