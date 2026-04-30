Ученики Первого Лицея Павловского Посада стали победителями Школьной лиги по баскетболу

29 апреля завершился третий сезон Школьной лиги Подмосковья. В Одинцово на LIVE Арене прошли суперфиналы по баскетболу 3×3. Борьба была серьезная, ребята выложились по максимуму. Среди юношей победу одержала команда из Павловского Посада, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Наши юные баскетболисты из Первого Лицея сделали то, во что еще вчера верилось с трудом, они стали победителями Школьной баскетбольной лиги. Ребята забрали главный трофей турнира.

Павловопосадские баскетболисты прошли весь турнир без единого поражения — от первой игры до финального свистка. Это не везение, это характер. Это когда на тренировках пашешь до седьмого пота, а в решающий момент выходишь и делаешь свое дело. По-мужски, по-командному, красиво.

Спасибо тренеру Ивану Чернышову и учителю физкультуры Александре Карановой — вы вырастили чемпионов в прямом смысле слова. Благодарность директору Первого Лицея Павлу Грязнову — за поддержку ребят.

Проект «Школьная лига» не просто турнир — это реальная возможность для мальчишек и девчонок поверить в себя, почувствовать вкус победы, научиться работать в команде и идти к цели.

