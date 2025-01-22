Туроператоры не подтвердили заявления о массовых заболеваниях россиян в Таиланде
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Туроператоры не получали жалоб от российских туристов в Таиланде на ухудшение самочувствия. Информация о массовых заболеваниях россиян не подтверждается, сообщает ТАСС со ссылкой на АТОР.
Сигналов и жалоб на здоровье от российских путешественников не получали как туркомпании — члены АТОР, так и принимающая сторона — таиландские туристические компании.
По данным страховой компании «Евроинс», несколько россиян в Таиланде действительно пожаловались на грипп и ОРВИ, но это единичные случаи, которые были зафиксированы за последние несколько недель. Госпитализаций не было.
В АТОР напомнили, клиенты российских туроператоров застрахованы. Они могут получить консультацию врача и другую медпомощь на отдыхе за рубежом.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что россияне массово заболевают на курортах Таиланда. Заявлялось, что врачи в больницах с помощью тестов выявляют у туристов грипп.