Туроператоры не подтвердили заявления о массовых заболеваниях россиян в Таиланде

АТОР: массовые заболевания туристов из РФ в Таиланде не подтверждены

Туроператоры не получали жалоб от российских туристов в Таиланде на ухудшение самочувствия. Информация о массовых заболеваниях россиян не подтверждается, сообщает ТАСС со ссылкой на АТОР.

Сигналов и жалоб на здоровье от российских путешественников не получали как туркомпании — члены АТОР, так и принимающая сторона — таиландские туристические компании.

По данным страховой компании «Евроинс», несколько россиян в Таиланде действительно пожаловались на грипп и ОРВИ, но это единичные случаи, которые были зафиксированы за последние несколько недель. Госпитализаций не было.

В АТОР напомнили, клиенты российских туроператоров застрахованы. Они могут получить консультацию врача и другую медпомощь на отдыхе за рубежом.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что россияне массово заболевают на курортах Таиланда. Заявлялось, что врачи в больницах с помощью тестов выявляют у туристов грипп.