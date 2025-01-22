Потеря голоса и озноб: россияне массово заболевают на курортах Таиланда

Приехавшие на курорты Таиланда российские туристы начали массово заболевать — они столкнулись с температурой, которая может держаться до недели, потерей голоса, першением в горле и ознобом, сообщает SHOT .

В тайских отелях сейчас много больных россиян: большинство на Пхукете, но случаи заражения есть и на Пхангане. Многие в качестве лечения начинают принимать странные местные препараты, но они не помогают, а вызывают осложнения.

Врачи в больницах с помощью тестов выявляют у туристов грипп. У некоторых пациентов выздоровление занимает месяц, они страдают от сильнейшего кашля, который чаще характерен для бронхита или туберкулеза.

Местный департамент по контролю заболеваний принял решение об усилении эпидемиологического надзора за птичьим гриппом на территории Таиланда — там обеспокоены уровнем заболеваемости в стране.

Пока официальных подтверждений случаев птичьего гриппа (H5N1) официально нет, но у властей уже готов план по увеличению производства вакцин.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о высоком риске перехода птичьего гриппа на людей.