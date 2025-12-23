Туристы пожаловались на рост стоимости и снижение качества сервиса в Сочи

Зимний отдых в Сочи стал дороже: стоимость дня на горнолыжных курортах увеличилась на 5%, а число развлечений и уровень сервиса, по мнению туристов, не растут, сообщает kubanpress.ru .

В этом году зимний сезон в Сочи начался с задержкой: из-за нехватки снега открытие горнолыжных трасс перенесли с 19 на 29 декабря. Туристы, забронировавшие жилье заранее, столкнулись с тем, что в горах не было возможности кататься.

Стоимость одного дня отдыха на курортах Сочи в новогодние праздники составляет около 12 500 рублей на человека. Ски-пасс на «Красной Поляне» стоит 5 250 рублей, на «Розе Хутор» — 6 350 рублей. За эти деньги отдыхающие часто вынуждены стоять в очередях на подъемники и могут спуститься по склону всего несколько раз за день. Аренда оборудования обойдется минимум в 2 500 рублей.

Проживание также стало дороже: ночь в гостевом доме в 15 минутах от подъемника стоит от 5 000 рублей, а ближе к склонам — от 10 000 рублей. В новогоднюю ночь койка в хостеле в Эстосадке обойдется в 5 000 рублей. Экономить на питании сложно: обед или ужин в кафе стоит около 1 000 рублей, чашка кофе — от 300 рублей. В некоторых отелях запрещено готовить еду в номерах, за это могут оштрафовать.

Опытные туристы отмечают, что раньше можно было сэкономить, снимая жилье большой компанией и привозя еду с собой, но сейчас такие варианты практически недоступны. По словам туристки Татьяны Руденко, сейчас сервис не соответствует высоким ценам и многие предпочитают отдыхать в Архызе, где стоимость отдыха значительно ниже.

В итоге провести сутки на Красной Поляне в новогодние праздники стоит не менее 25 000 рублей, тогда как в Архызе, по отзывам туристов, можно уложиться в 5–7 тысяч рублей в сутки при самостоятельной организации питания и наличии собственного снаряжения.

