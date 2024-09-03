Туристы оформили около 15 тыс разрешений на посещение Камчатки в 2024 году

Туристический поток на Камчатку быстро растет. В 2024 году около 15 тысяч туристов оформили разрешение на посещение охраняемых природных территорий с помощью приложения «Зеленая кнопка», сообщают «Известия» .

В прошлом году за этот же период — с января по сентябрь — было оформлено 6830 заявок. Туристам удобно оформлять цифровые заявки, а сотрудники и персонал природных территорий могут отслеживать своих гостей. Мобильное приложение направлено на сохранение природного наследия страны.

Уже в сентябре приложение ждет важное обновление. Теперь кроме Камчатки здесь можно подать заявку на посещение парка «Ленские Столбы» в Республике Саха-Якутия и «Смоленское Поозерье» в Смоленской области. Также в приложении можно выставить счета для юрлиц, а на картах отображаются инфраструктура и достопримечательности.

Платформу «Зеленая кнопка» создала команда экоцентра «Заповедники» при поддержке разработчиков новостного агрегатора СМИ2. Уникальное приложение удобно как для туристов, так и для сотрудников ООПТ.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что в регионе в скором времени откроется один из самых красивых аэропортов страны. Его построят в виде вулкана.