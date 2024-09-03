На Камчатке построят один из самых красивых аэропортов в России

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что в регионе в скором времени откроется один из самых красивых аэропортов страны. Его построят в виде вулкана, сообщает пресс-служба Российского общества «Знания».

Солодов рассказал, что власти активно занимаются развитием инфраструктуры Камчатки. Сейчас заканчивается работа над одним из самых красивых аэропортов страны.

«Он в виде вулкана. Он будет включать большой конгрессный центр, гостиницу, в том числе мы и деловой туризм через это начнем активно со следующего года продвигать», — рассказал Солодов в рамках Восточного экономического форума.

Также на Камчатке перезагружается университет Витуса Беринга, а еще в регион активно привлекаются новые кадры со всей уголков страны. Для этого власти разработали различные субсидиарные программы.