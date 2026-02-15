Туристы не могут сутки уехать из Териберки из-за перекрытой дороги

Российские туристы уже около суток не могут покинуть Териберку из-за перекрытой дороги на фоне интенсивных снегопадов и общего ухудшения метеоусловий. Для желающих уехать срочно существует вариант эвакуации воздушным транспортом, однако стоимость одного места в вертолете достигает в среднем 45 тысяч рублей, сообщает SHOT .

Застрявшие туристы сообщили, многие из них целый день провели в автомобильной очереди на выезде из населенного пункта, но в конечном итоге всех отправили обратно в места размещения. Сообщается, что открытие трассы предварительно намечалось на вечернее время. На фоне возникших трудностей частные авиаперевозчики начали предлагать услуги по срочной доставке людей в мурманский аэропорт с помощью вертолетов. Средняя цена такой эвакуации составляет 45 тысяч рублей, но для вылета необходимо набрать группу из 22 пассажиров.

Местные жители активно помогают оказавшимся в сложной ситуации туристам: в селе до поздней ночи работают бары и кафе, где всем желающим предлагают горячие напитки, чай и кофе, а также питание. Развернуто несколько пунктов временного размещения, основной из которых находится в Лодейнинской школе, еще один — в местном доме культуры. Жители также готовы предоставить кров в своих домах, в первую очередь семьям с маленькими детьми.

«Короче, парни копают лопатами, и тут технику решили завести на четвертый день, б****, надеюсь, заведут», — сказал автор видео.

Работы по расчистке дорог ведутся непрерывно, однако их эффективность сводит на нет непогода: из-за метели и сильного ветра только что очищенные участки моментально заносит снегом. Представители местного населения высказывают претензии к дорожной компании «Север Строй», обслуживающей трассу из Мурманска в Териберку, указывая на недостаточное количество спецтехники для борьбы со снежными заносами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.