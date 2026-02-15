Сотни авто застряли из-за транспортного коллапса в Мурманской области

сегодня в 16:16

В Мурманской области случился транспортный коллапс. Сотни авто оказались заблокированы из-за сильной метели и вышедшей из строя техники, сообщает SHOT .

Заторы из Териберки по направлению к Мурманску появились 14 февраля. Тогда село начали покидать путешественники.

Утром 15 февраля машины стали двигаться в три колонны. По одной ехали авто с полным приводом, по второй с моно-, а по третьей автобусы с людьми.

Однако легковые машины и общественный транспорт все еще стоят в крупных пробках. Главный затор образовался рядом с перевалом Эривейв.

Еще по пути из Териберки вышел из строя фронтальный погрузчик. Он заблокировал проезд.

Людям, оказавшимся в заторе, оказывают помощь местные жители. Например, одна из заправок функционирует в режиме 24/7. Туристам разрешают зайти погреться. Дороги еще чистят.

На опубликованных записях автомобили выстроились в огромные пробки. Люди стоят вдоль дорог. На дороге появились метель и большие сугробы.

