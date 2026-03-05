Туристам из РФ в Таиланде нужно самим покупать авиабилеты из-за отмены рейсов

Российские туристы застряли в Таиланде из-за войны на Ближнем Востоке. Им посоветовали искать новые билеты и оплачивать отели самим, сообщает Baza .

Пассажиры, которые должны были отправиться из Таиланда рейсами Etihad пять дней назад, отметили, что не могут вернуться домой, так как отменены и перенесены вылеты с пересадкой в Абу-Даби. Как отметила одна из путешественниц, людей сначала разместили в отеле Бангкока на две ночи, но после этого авиакомпания сказала, что на этом помощь заканчивается. Информации о переносах нет, дозвониться до перевозчика невозможно, а тайский офис компании вообще закрыт.

Ситуация с вылетами осложняется и тем, что большинство туристов приобретали авиабилеты через агрегаторы, где можно оплатить рублями. Однако сейчас из‑за этого возникают сложности, так как перевозчик не может сам изменить билеты, а сервисы бронирования отвечают на запросы с огромной задержкой.

Как уточнили туристы, запросы на перебронирование они отправили несколько дней назад, но ответа на них все еще нет.

Часть застрявших граждан РФ решила самостоятельно покупать новые билеты на 9 марта у другого перевозчика за свой счет. В консульстве туристам ответили, что авиасообщение между Россией и Таиландом формально считается открытым, поэтому помогать им нет нужды. Стоимость перелета эконом-классом уже превысила 200 тыс. рублей, но и эти билеты быстро раскупают.

Путешественники добавили, многие люди покупают то, что сейчас есть, тратя свои последние деньги или залезая в долги, так как никто не знает, когда ситуация стабилизируется.

На фоне сложившейся на Ближнем Востоке ситуации авиакомпаниям пришлось перестраивать работу в экстренном формате. Многие рейсы были отменены. Туристы со всего мира, в том числе россияне, столкнулись с проблемами.

