Турагенты столкнулись с волной хейта от россиян из-за сорвавшихся отпусков и отсутствия возможности моментально вернуть деньги за путевки. Из-за конфликта на Ближнем Востоке продолжают отменяться рейсы и туры, сообщает Baza .

По словам представителей отрасли, клиенты начали требовать немедленного возврата оплаты. Руководитель туристической компании Lady On Travel Виктория Подольская отметила, что сотрудники все чаще сталкиваются с грубостью и необоснованными претензиями. Некоторые клиенты предполагают, что турагенты удерживают средства для финансирования военных действий или помощи застрявшим туристам.

«Я что, деньги весь год зарабатывала, чтобы войну в Персидском заливе спонсировать?! Верните немедленно!», — заявила одна из клиенток турфирмы.

Однако, по словам Подольской, процесс возврата средств вообще не зависит от турагента, так как деньги находятся у туроператора, который и принимает решение о сроках. Турагенты не удерживают деньги. Все средства уходят туроператору, , а агентство получает комиссию отдельно. В среднем это 7–8%, которые сейчас также возвращают клиентам.

Однако соотечественники ждать не готовы и от словесных упреков начали переходить к действиям. По словам гендиректора туркомпании «Марина-Viaggio» Марины Агекян, клиенты начали пользоваться хитрыми схемами: подают в банк заявление о том, что транзакция была ошибочной, и просят вернуть деньги.

При этом агенты отметили, что большинство людей реагируют на ситуацию адекватно. Но даже единичные скандалы сильно бьют по сотрудникам. Они находятся в ситуации, когда одновременно нужно помогать застрявшим туристам и «принимать удары» от обозлившихся клиентов, чей отдых сорвался.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.