Цены за гостиницы в России резко выросли к майским праздникам

Спрос на размещение в российских гостиницах к майским праздникам вырос. Вместе с ним на 15% увеличилась стоимость ночи. Отельеры пытаются сохранить рентабельность на фоне роста операционных затрат, сообщает «Коммерсант» .

Средняя стоимость в российских гостиницах с 28 апреля по 12 мая составляет 9,5 тыс. рублей за ночь — это на 15% больше год к году. По данным сервиса «Островок», цена за размещение выросла на 16%, «Яндекс Путешествия» утверждают, что на 17,9%, а OneTwoTrip — на 14%.

В Калининградской области цена стала выше на 25,6%, далее в рейтинге идет Москва — 22,6%, а также Ставропольский край — 22,1%. Более демократичным оказался Санкт-Петербург — здесь стоимость ночи выросла на 7,5% и составила 8,6 тыс. рублей.

Увеличение цен наблюдается из-за роста спроса на проживание в гостиницах. При этом индексация тарифов на 12–15% в год — это тот минимум, который поможет отельерам сохранить прибыль на фоне роста затрат. Из позитивных новостей для гостиничного рынка — увеличение средней глубины бронирования.

Старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса университета «Синергия» Наталья Пшеничникова напомнила, что гостиницы не могут быть созданы из любого жилья, даже если есть свободная площадь. Эксперт перечислила признаки настоящего отеля, которые помогут отличить его от нелегального жилья.