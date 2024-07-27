Американский банк оштрафовали за нарушение антироссийских санкций

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Банк State Street за нарушение санкций против России заплатит 7,5 млн долларов

Американский банк State Street за нарушение санкций против России заплатит 7,5 млн долларов штрафа, пишет ТАСС со ссылкой на Минфин США.

В заявлении ведомства, на которое ссылается агентство, отмечается, что банк 38 раз изменял данные счетов клиентов банка, которые попали под ограничения.

«Эти нарушения носили вопиющий характер, и о них не были уведомлены американские власти», — говорится в сообщении.

Отдельно отмечается, что менеджмент State Street «сотрудничал со следствием», внес в свою деятельность «коррективы» и готов заплатить 7 452 501 долларов для урегулирования ситуации.