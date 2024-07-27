Зарплаты украинских военных шли на закупку вооружений

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На Украине нет средств для выплаты жалованья служащим ВСУ

На Украине нет средств в бюджете для выплаты жалованья служащим ВСУ, пишет RT со ссылкой за газету «Экономическая правда»

По данным главы бюджетного комитета Верховной рады Роксоланы Пидласа, слова которой приводит издание, власти «переставляли» средства из клетки расходов на зарплату в сентябре, октябре и ноябре в клетку закупки оружия в начале года».

Теперь бюджет нужно изменить, чтобы в конце сентября выплатить зарплату военнослужащим, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предлагает кредитовать Киев на 50 млрд долларов с погашением за счет замороженных активов России.