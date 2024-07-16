Еврокомиссия подготовит предложение по кредиту Киеву на 50 млрд долларов

Европейская комиссия срочно готовит свое предложение по кредиту Киеву на 50 млрд долларов с погашением за счет замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони поднял вопрос кредитов для Украины перед началом заседания Совета стран ЕС по экономике и финансам.

«Речь идет о 50 миллиардах долларов. Эти кредиты будут основаны на доходах от иммобилизованных российских активов. Комиссия продолжает работать над предложениями. Мы заслушаем сегодня точки зрения министров. Это предложение будет обсуждаться на заседании семерки на уровне министров финансов на следующей неделе в Рио-де-Жанейро», — рассказал он.

По словам еврокомиссара, проект постараются подготовить скорее, поскольку предлагаемый Еврокомиссией механизм основа на гарантиях резерва бюджета Евросоюза.