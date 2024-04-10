Россиянам объяснили, как по зданию отличить гостиницу от подпольной ночлежки

Старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса университета «Синергия» Наталья Пшеничникова напомнила, что гостиницы не могут быть созданы из любого жилья, даже если есть свободная площадь. Эксперт перечислила признаки настоящего отеля, которые помогут отличить его от нелегального жилья, сообщает RuNews24 .

Настоящая гостиница всегда имеет юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством.

Обычно это оформлено в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО) или акционерного общества (АО). Проверьте документы «отельера», прежде чем заселяться или подписывать договор. Это поможет избежать неприятностей в будущем, добавила Пшеничникова.

Такое заведение предоставляет специфические гостиничные услуги, которые определены специальным кодом ОКВЭД 55.10. Они включают в себя размещение постояльцев, уборку, стирку, глажку, питание и другие услуги. Если вам предлагают только краткосрочную аренду без дополнительных услуг, скорее всего, это не настоящая гостиница.

Эксперт подчеркнула, что отель не может находиться в жилом доме, подвальном или полуподвальном помещении. Гостиница должна иметь отдельное здание или отдельно выделенное помещение. Если предлагаемое жилье находится в жилом доме, скорее всего, речь идет о нелегальной гостинице.

Настоящие отели имеют классификацию в виде «звезд» — показатель качества предоставляемых услуг. Чем больше звезд, тем выше уровень комфорта и сервиса. Перед заселением Пшеничникова посоветовала проверять, есть ли у гостиницы классификация и соответствует ли она ожиданиям клиента.

Стоит помнить, что нелегальные гостиницы могут создать множество проблем для их постояльцев. Специалист посоветовала изучать, соответствует ли предлагаемое жилье признакам настоящей гостиницы, чтобы спасти себя от неприятностей в будущем.