Стало известно, сколько россиян покупает авиабилеты в плохом настроении

50% россиян хотя бы раз покупали билеты на самолет в плохом настроении

Около 50% жителей России хотя бы однажды приобретали авиабилеты, находясь в негативном эмоциональном состоянии. Об этом стало известно благодаря исследованию сервиса «Купибилет», которое есть в распоряжении РИАМО.

Известно, что хотя бы один раз с подобной ситуацией столкнулись 36% опрошенных, а 12% — несколько раз. При этом половина респондентов (51%) заявила, что всегда оформляет перелеты в хорошем расположении духа.

Важно отметить, что плохое настроение в момент покупки чаще всего не становится определяющим фактором для самой поездки. Более 50% участников опроса (54%) сообщили, что их путешествие прошло прекрасно, а неприятные эмоции быстро забылись.

Еще 31% признались, что ощущали нервозность во время подготовки и в дороге, однако в итоге остались довольны поездкой. Лишь для 14% россиян негативный настрой при покупке билета действительно повлиял на впечатления, сделав путешествие неудачным.

В пресс-службе сервиса отметили, что оформление авиабилетов нередко сопряжено со стрессом, который вызывают высокие цены, сжатые сроки, сложные маршруты или импульсивные решения. Тем не менее, эмоции в момент бронирования редко предопределяют конечное впечатление от поездки.

Для снижения тревожности россиянам посоветовали планировать путешествия заблаговременно, тщательно сравнивать условия перелетов и избегать решений, принятых под влиянием сиюминутных чувств. Рекомендуется завершать покупку после небольшой паузы: даже 10–15 минут позволяют более рационально оценить маршрут, минимизировать стресс и сохранить позитивный настрой перед отправлением.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.