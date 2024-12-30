Стало известно, сколько россиян поедут путешествовать в новогодние праздники
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В путешествие на новогодние праздники отправятся 44% жителей России. У около 57% из них на поездку достаточно будет одной зарплаты, рассказали РИА Новости в Почта Банке.
29% респондентов накопили на поездку. 9% потратят на путешествие деньги с кредитной карты. 2% займут средства у приятелей или родственников. 3% оформят потребительский кредит.
В ближайшие регионы поедут 41% респондентов. 39% отправятся в пригород. 11% планируют путешествие на море.
6% респондентов отправятся в горы. 3% поедут отдыхать за границу.
Ранее председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму Московского регионального отделения «Деловая Россия» Александр Аниканов рассказал, что россияне начали тратить средства на путешествия и отдых. Этому поспособствовала относительно стабильная экономическая ситуация, развитие туризма внутри РФ и качественный маркетинг.