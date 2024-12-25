Эксперт объяснил, почему туристы стали чаще путешествовать

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, уходящий год показал хрупкую, но стабильную ситуацию. Это ключевой фактор для населения, чтобы начать тратить деньги на услуги в целом и в частности на путешествия и отдых, сообщил РИАМО председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму Московского регионального отделения «Деловая Россия» Александр Аниканов.

«Не было шоковых новостей, обрекающих жителей нашей страны „держать под подушкой“ свои накопления. За это мы все должны поблагодарить руководство страны», — сказал Аниканов.

Он добавил, что развитие туризма внутри страны, широкий выбор локаций и направлений, а также насыщенный и профессиональный маркетинг стали очевидными импульсами.

«Нация и общество последние 2–3 года находились в колоссальном напряжении. Тут работает фактор естественного человеческого самосохранения: рано или поздно любой человек нуждается в перезагрузке», — отметил эксперт.

ПО его словам, люди хотят менять обстановку, переключиться и восполнить собственный ресурс — а это путешествие.