Соглашение России и Белоруссии о визах вступит в силу 11 января

Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз, подписанное 19 июня 2020 года, вступит в силу в субботу, 11 января, сообщает «БелТА» .

Документ регулирует порядок пересечения иностранцами и лицами без гражданства совместной границы государств. Также это касается сухопутного участка границы, который ранее был открыт только для граждан Белоруссии и РФ.

Согласно договору, стороны взаимно признают визы, позволяющие въезжать и пребывать на территории Белоруссии и РФ. Кроме того, признаются отметки о пересечении внешней границы Союзного государства.

Стороны могут отказать во въезде или сократить срок пребывания граждан на своей территории. Въезжать в обе страны можно будет через международные пункты пропуска, а также по установленным путям ж/д, воздушного и автомобильного сообщений.

Ранее действующий белорусский лидер Александр Лукашенко был зарегистрирован кандидатом в президенты страны. Выборы пройдут 26 января 2025 года.