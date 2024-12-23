Лукашенко снова баллотируется на должность президента Белоруссии

сегодня в 13:41

Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко зарегистрирован кандидатом в президенты страны. Выборы организуют 26 января 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Центризбирком республики.

За выдвижение Лукашенко отдали подписи 2,5 млн избирателей. Достаточно было набрать всего 100 тыс.

Лукашенко в седьмой раз будет участвовать в выборах президента Белоруссии. В 2020 году он набрал 80,1% голосов.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сказала, что в стране может случиться дворцовый переворот. В результате него Лукашенко якобы «утратит власть».