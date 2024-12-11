Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Европейской правде» выразила мнение, что в республике якобы может пройти дворцовый переворот, в ходе которого президент Александр Лукашенко потеряет власть. По словам политика, в этом мятеже «свою роль» могут сыграть белорусские бойцы «полка имени Калиновского», воюющего за армию Украины.

По мнению Тихановской, может «много сценариев» смены власти в Белоруссии. Она утверждает, что ей хотелось бы мирной смены руководства и политического курса страны, но «кто знает, как оно будет».

«Может быть дворцовый переворот. И здесь свою роль могут сыграть наши военные, которые сейчас находятся в Украине», — полагает Тихановская.

Политик также утверждает, что на стороне Украины воевали свыше 1500 белорусов, причем якобы только 60 из них погибли. По словам Тихановской, оппозиция также финансово помогает боевикам «полка имени Калиновского».