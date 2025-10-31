Соглашение о безвизовом режиме между РФ и Иорданией заработает с 13 декабря

Соглашение между РФ и Иорданией о взаимной отмене визовых требований начинает действовать 13 декабря. Документ подписали в Москве 20 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

В соответствии с документом, россияне смогут въезжать в Иорданию и находиться там без виз на протяжении 30 суток за одно посещение. Но при условии, если не планируют там работать, учиться или постоянно проживать в стране.

При этом общий срок пребывания должен быть не больше 90 суток в течение календарного года. Такие же требования предъявляются и к иорданцам.

Ранее сообщалось, что с 15 сентября Китай и Россия взаимно отменили визы. С тех пор спрос на авиабилеты в КНР у самостоятельных путешественников вырос.

