Итоги безвиза: россияне едут в Китай самостоятельно и не берут пакетные туры

С 15 сентября 2025 года Китай отменил визы для россиян. За месяц безвиза эксперты рынка отмечают снижение спроса на пакетные туры в Китай, при этом — рост спроса на авиабилеты у самостоятельных путешественников и ажиотаж на российско-китайской границе в Благовещенске. Об этом РИАМО сообщил основатель агентства премиальных путешествий PrimeTours Александр Перепелкин.

По оценке агентства путешествий, спрос россиян на поездки в Китай с 2024 года вырос в 1,5 раза.

«Китай очень многогранный в плане отдыха, там есть пляжный отдых, экскурсионные и шопинг-туры, большие мегаполисы, очень развит медицинский туризм. При этом Китай — одна из самых дешевых стран Азии. На фоне закрытия ряда стран после пандемии мы ежегодно наблюдаем увеличение турпотока россиян в Китай. Так, за 9 месяцев 2025 года он вырос примерно на 50% относительно полного 2024 года», — рассказал Перепелкин.

По его словам, отмена виз для россиян в Китай не только удешевила стоимость туров, но и открыла новые возможности для самостоятельных путешественников.

«Раньше подготовка поездки в Китай сопровождалась массой бюрократических процедур, связанных с оформлением визы, туристам удобнее было ехать туда в составе туристической группы и в сопровождении гида. С момента, когда въезд стал свободным, мы наблюдаем снижение спроса на туристические путевки и рост продаж авиабилетов. Также после отмены виз на российско-китайской границе в Благовещенске возник небывалый ажиотаж. Ожидание в очереди желающих попасть в Китай на автобусе теперь составляет около 2,5 часов, чего раньше не наблюдалось. На днях на пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ был зафиксирован рекорд — более 4 тысяч пассажиров за сутки», — добавил эксперт.

По его словам, люди, которые занимаются доставкой товаров из Китая, теперь умудряются пересекать границу по два раза за сутки, привозя двойные партии. Кроме того, появились нелегальные гиды, которые в частном порядке предлагают свои услуги сопровождения туристических групп в Китае.

«При этом самостоятельным путешественникам обязательно нужно учитывать, что китайцы крайне редко говорят по-английски и на других языках, объясняться с ними очень сложно. Если вы отправляетесь в поездку самостоятельно, обязательно вооружитесь электронными переводчиками и будьте готовы к тому, что ориентироваться на местности будет значительно сложней, чем в других туристических странах», — подчеркнул Александр Перепелкин.

Китайцы не едут в Россию

Он также отметил, что поток китайских туристов в Россию через границу с Благовещенском, наоборот, снизился.

«В 2025 году турпоток китайцев в Россию через пропускной пункт в Благовещенске стал почти в два раза меньше, чем в 2024 году. После пандемии Китай открыл границы только в 2024 году, и жители Поднебесной буквально хлынули в Россию, но в этом году их интерес к Амурской области заметно угас. Возможно это связано с усилиями китайских властей по развитию внутреннего туризма и большими финансовыми вливаниями в инфраструктуру для отдыха внутри страны», — отметил эксперт.

