Воробьев подписал соглашение о появлении в регионе акватермального комплекса

Соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2026 подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «Парк-отель „Орловский“» Сергей Лукьянов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В рамках соглашения строительство современного акватермального комплекса в Ленинском округе планируют завершить к концу текущего года.

«Подмосковье стабильно входит в топ-5 самых популярных туристических направлений страны, и наша задача — делать так, чтобы и жители, и гости региона могли отдыхать с комфортом. Для этого вместе с партнерами создаем современную инфраструктуру», — отметил Воробьев.

Он добавил, что в Ленинском округе построят большой акватермальный комплекс площадью 25 тыс. кв. м. Это масштабный всесезонный проект, в него инвестор вкладывает 2,5 млрд рублей.

«Уже к концу года там появятся современный бассейн, водные горки, спа-зона, рассчитанные на большое количество семей. Также запуск объекта позволит создать около 100 рабочих мест рядом с домом для наших жителей», — сказал губернатор.

Здание в форме 2 орлов

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Акватермальный комплекс будет располагаться на территории парка-отеля «Орловский». Он станет круглогодичным центром семейного отдыха.

Строительная готовность на сегодня составляет 70%. Здание выполнено в форме двух орлов, которые летят навстречу друг другу.

В основной части проектом предусмотрено три крытых бассейна, зоны аэро-, гидромассажа, водные горки, а еще массажные кабинеты. Здесь также появятся фудкорт, термозона с арома- и турецким хаммамом, финской, травяной и другими видами саун. На первом уровне открытой террасы комплекса создадут всесезонный бассейн, соединенный с внутренним, два стандартных и один каскадный бассейны.

«Новый акватермальный комплекс – это концентрация нашего 15-летнего опыта в гостиничном бизнесе. Мы строим место, куда захочется приезжать всей семьей в любое время года – с бассейнами, термами, СПА», – поделился Лукьянов.

Поддержка бизнеса

Фото - © Екатерина Агеева

Лукьянов уточнил, что компания сотрудничает с Подмосковьем не первый год (еще один гостиничный проект реализован в округе Люберцы), активно использует все возможности, которые есть для бизнеса – возмещение затрат, субсидии и другие.

«Нельзя не отметить, что благодаря работе регионального центра содействия строительству у нас есть возможность быстрее выходить на стройку – без лишних административных барьеров, а все вопросы решаются оперативно и с минимальными издержками», — подчеркнул предприниматель.

Парк-отель, где будет построен акватермальный комплекс, находится в 15 км от МКАД. Благодаря открытию в прошлом году участка Южно-Лыткаринской автодороги (от Лыткаринского шоссе до трассы М-5 «Урал») путь с востока региона до места отдыха уменьшился с 45 до 15 минут. Когда рабочее движение запустят по всей автодороге, то повысится транспортная доступность акватермального комплекса и для жителей юга области.

ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня в КВЦ «Экспофорум». Там организовано пространство для диалога и развития деловых связей. Это возможность найти партнеров для развития бизнеса в РФ и за ее пределами, расширить круг заказчиков и поставщиков. На мероприятие приезжают зарубежные делегации.

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