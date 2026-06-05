DOGMA и ПСБ заключили стратегическое соглашение на ПМЭФ-2026

На Петербургском международном экономическом форуме федеральная компания DOGMA и ПСБ заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба компании.

Документ закрепляет намерения сторон по развитию финансового взаимодействия, внедрению современных банковских инструментов и реализации ипотечных программ. Соглашение подписали президент DOGMA Денис Сергеевич Морозов и первый заместитель председателя ПСБ Олег Александрович Минаев.

ПСБ является ключевым партнером федерального девелопера по цифровой ипотеке для военнослужащих. В рамках нового соглашения стороны намерены расширить сотрудничество в финансовом инжиниринге и внедрить цифровые решения для повышения доступности жилья.

«Для успешной реализации девелоперских проектов сегодня необходимы не только сильные строительные компетенции, но и современные финансовые решения, повышающие доступность жилья для покупателей. Мы высоко ценим партнерство с ПСБ и видим большой потенциал в разработке совместных решений, учитывающих специфику отрасли и потребности бизнеса. Подписанное соглашение создает основу для внедрения новых финансовых и цифровых сервисов, направленных на повышение качества клиентского сервиса и расширение возможностей для покупки недвижимости», — сказал Морозов.

Среди ключевых направлений взаимодействия — реализация ипотечных программ, совершенствование клиентских сервисов и внедрение цифровых решений и технологий обслуживания, учитывающих специфику деятельности DOGMA и масштабность реализуемых компанией проектов.

«ПСБ на протяжении многих лет вносит существенный вклад в развитие жилищного строительства. Мы активно поддерживаем девелоперов, финансируем масштабные проекты и тем самым способствуем росту предложения на рынке жилья. Ключевой элемент нашей стратегии – доступность жилья для граждан. Вместе с DOGMA мы создадим решения, которые не только отвечают текущим запросам рынка, но и формируют его будущее», – заключил Минаев.

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