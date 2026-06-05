Крайне чувствителен: почему прогноз курса доллара в 80 рублей не гарантирован

Аналитики крупнейших российских банков ожидают постепенного ослабления рубля до 80 рублей за доллар к концу 2026 года. Однако подобные оценки не стоит воспринимать как гарантированный сценарий, поскольку курс остается крайне чувствительным к внешним и внутренним факторам, сообщила РИАМО к. э. н, доцент, завкафедрой МОФ РАНХиГС Елена Галий.

Аналитики SberCIB в начале июня заявили, что справедливым уровнем для российской валюты можно считать курс около 80 рублей за доллар и 11,8 рубля за юань. При этом эксперты банка ожидают, что в ближайшие месяцы рубль останется крепким — на уровне 70–72 рубля за доллар, а к концу третьего и четвертого кварталов постепенно ослабнет до 75 и 80 рублей соответственно.

Схожий прогноз ранее озвучили и в ВТБ. Первый заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов на ПМЭФ-2026 предположил, что до конца года доллар, вероятно, будет находиться вблизи отметки 80 рублей.

По словам Галий, важно понимать, что так называемый «справедливый курс» не является объективной величиной или заранее заданным уровнем.

«Справедливый курс — это не объективная константа, а экспертная оценка. Аналитики рассчитывают ее, исходя из текущих макроэкономических условий: цен на сырье, торгового баланса, ключевой ставки ЦБ, операций Минфина по бюджетному правилу и других факторов», — пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что подобные прогнозы отражают представление специалистов о том, какой курс мог бы считаться сбалансированным для экономики при текущих условиях.

При этом существует целый ряд факторов, способных помешать реализации такого сценария.

«Если мировые цены на сырье снизятся или сохранятся либо усилятся геополитические риски, это может существенно изменить баланс спроса и предложения на валютном рынке», — отметила Галий.

Экономист добавила, что валютный рынок традиционно остается одним из самых чувствительных к новостному фону сегментов экономики. Поэтому прогнозы курса следует рассматривать как один из возможных сценариев развития событий, а не как гарантированный результат.

«Когда вы слышите такую цифру, полезно помнить: это прогноз, а не гарантия. Рынок очень чувствителен к новостям, и курс может колебаться вокруг этой оценки», — сказала эксперт.

Она рекомендовала россиянам, планирующим крупные финансовые решения, внимательно следить за обновлением прогнозов и за факторами, которые аналитики закладывают в свои модели оценки валютного рынка.

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