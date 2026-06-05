«Газпром нефть» нарастит поставки инновационных масел во Владимирскую область

На Петербургском международном экономическом форуме «Газпром нефть» и администрация Владимирской области подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ предусматривает обеспечение местных заводов и организаций современными материалами для ремонта автодорог, обслуживания промоборудования и автомобильного транспорта. Подписи под соглашением поставили глава правления «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Производством смазочных материалов занимается дочерняя структура — «Газпромнефть-СМ», одно из предприятий которой базируется в Подмосковье. В рамках партнерства планируются отгрузки высокотехнологичных смазок для аграриев, промышленных, транспортных и коммунальных компаний. Портфель продукции насчитывает около 1 тыс. позиций масел, созданных на базе отечественных разработок и российского сырья: от всесезонных моторных и трансмиссионных жидкостей до специализированных составов для турбин и энергоустановок. Кроме того, для предприятий легкой и пищевой индустрии региона компания готова предложить уникальные для российского рынка белые масла высочайшей очистки, безопасные для человека.

На 2026 год во Владимирской области намечен ремонт свыше 400 км автодорог. На региональных трассах и при обновлении дорожно-уличной сети областного центра будет применяться продукция «Газпром нефти». Научно-инженерная команда компании разрабатывает составы битумных смесей, адаптируя их под фактические транспортные нагрузки и погодно-климатические особенности региона. Отдельное перспективное направление взаимодействия — внедрение дорожно-строительных технологий. Для этого у «Газпром нефти» существует специализированное подразделение, которое выполняет проектирование, возведение, ремонт и содержание инфраструктурных объектов.

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков отметил, что Владимирская область — один из развитых индустриальных регионов центральной части России.

«В основу ее экономики входят легкая и перерабатывающая промышленность, машиностроение и металлообработка, сельское хозяйство и энергетика, транспортный сектор. В рамках подписанного соглашения „Газпром нефть“ будет наращивать поставки в регион высокотехнологичных масел с расширенной сервисной поддержкой для потребителей. Кроме того, для развития сети автомобильных дорог в регионе мы предложим специализированную битумную продукцию и собственные технологии строительства», — подчеркнул Дюков.

По словам губернатора Владимирской области Александра Авдеева, в рамках текущего соглашения взаимодействие с «Газпром нефтью» позволит своевременно обеспечивать дорожные предприятия битумными и другими материалами, необходимыми при выполнении дорожных работ.