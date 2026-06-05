Росгвардия дала старт акции «Каникулы с Росгвардией» в Подмосковье

Ведомственная акция «Каникулы с Росгвардией» стартовала 3 июня в Одинцове и приурочена к 10-летию Росгвардии. Сотрудники вневедомственной охраны провели встречу с детьми в летнем лагере школы № 9 имени М. И. Неделина, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области вместе с председателем совета ветеранов подразделения Николаем Гуляевым посетили летний оздоровительный лагерь. Они поздравили школьников с началом каникул и пожелали им безопасного и насыщенного отдыха.

Николай Гуляев подчеркнул, что задача взрослых — сделать летний отдых детей не только интересным, но и безопасным. Наибольший интерес у ребят вызвала демонстрация средств индивидуальной бронезащиты и специального снаряжения. Школьники смогли примерить бронежилет и защитный шлем, а также задать вопросы о службе.

«Наша профессия — это не только охрана правопорядка, но и вклад в воспитание молодежи. Уверен, что знакомство со службой в Росгвардии вдохновит ребят на достижение высоких целей и служение Отечеству», — отметил начальник Одинцовского ОВО майор полиции Евгений Ястребов.

Евгений Ястребов отметил, что подобные встречи помогают формировать у подрастающего поколения уважение к службе и ответственное отношение к безопасности. В завершение мероприятия детям вручили сладкие призы и напомнили о правилах безопасного поведения в период каникул.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.