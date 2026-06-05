Онкоотделение в Клину отметило 10 лет работы

Онкологическое отделение Клинской больницы 5 июня отметило 10-летие со дня открытия. В честь юбилея в подразделении провели праздничную встречу, организовали фотовыставку и поздравили пациентов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Онкологическое отделение открылось в июне 2016 года в хирургическом корпусе Высоковской больницы. Изначально здесь развернули 26 круглосуточных коек и 5 коек дневного стационара. В штате работали два врача высшей категории и два кандидата медицинских наук.

На базе отделения создали филиал кафедры онкологии и торакальной хирургии МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского. Его возглавил ассистент кафедры, заведующий отделением, кандидат медицинских наук Андрей Титов. Это позволило внедрять современные методы диагностики и лечения, развивать новые технологии и повышать квалификацию медработников.

Сегодня отделение выполняет функции окружного центра для почти 500 тыс. жителей пяти муниципалитетов. В 2025 году здесь провели более 2 тыс. операций, около 600 из них — с применением высокотехнологичных и малоинвазивных методов.

«Отделение оснащено оборудованием для лапароскопических операций, которые эффективны при лечении заболеваний органов малого таза. Наши специалисты также проводят органосохраняющие вмешательства. При раке молочной железы мы стремимся сохранить орган, а при необходимости выполняем реконструктивные операции с использованием имплантов», — рассказал заведующий онкологическим отделением Андрей Титов.

По его словам, современные подходы позволяют удалять опухоли с минимальным повреждением здоровых тканей и сокращать сроки восстановления пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.