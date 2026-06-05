Греф заявил, что организм самоуничтажается без саморазвития

Главная цель человеческого существования — непрерывное саморазвитие. Остановка в этом процессе запускает в организме деструктивные процессы. Такое мнение высказал 5 июня руководитель Сбербанка Герман Греф в беседе с Блогерской студией «VK Видео» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), сообщает газета «Известия» .

«Смысл жизни все-таки состоит у человека в саморазвитии. Как только человек прекращает развиваться, его организм начинает перестраиваться на самоуничтожение, это не зависит от возраста», — отметил он.

По словам главы «Сбера», обучение — это выход за пределы сложившейся «матрицы» из генетических установок и полученных ранее знаний. То, что раньше поддерживало человека, со временем становится ограничителем, «стеклянным потолком». Преодолеть его помогают контакты с людьми, превосходящими человека интеллектуально и духовно.

«Вы не можете перейти на другой уровень своего развития, если вот эти вот дизрапты не будут возникать. И, как правило, такие дизрапты — это, конечно, встречи с другими людьми, которые находятся на другом уровне своего в том числе не только интеллектуального, но и духовного развития. И это двигает тебя дальше», — добавил Греф.

Руководитель «Сбера» также поделился подробностями своего распорядка дня. Он встает рано утром и в течение часа занимается чтением: начинает с новостной подборки от искусственного интеллекта, затем переходит к профессиональной и художественной литературе. После чтения Греф посвящает два часа занятиям спортом, и только затем приступает к рабочим задачам.

«Привилегия работы в банке, в отличие от правительства, заключается в том, что я костюм надеваю, может быть, раз в неделю», — заключил он.

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