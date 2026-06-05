Губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2026. Платформа продолжит поддерживать инициативы и проекты жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В Подмосковье продолжат внедрять лучшие практики по поддержке жителей, помогать гражданам участвовать в ключевых кадровых конкурсах страны.

«Важно, чтобы каждый человек в Подмосковье чувствовал себя уверенно, мог найти свое призвание и реализовать свои самые смелые идеи. И президентская платформа „Россия — страна возможностей“ — для этого», — сказал Воробьев.

Губернатор напомнил, что первое соглашение с платформой власти региона подписали на ПМЭФ в 2021 году. Благодаря этому подмосковные школьники, студенты, управленцы приняли участие в таких проектах, как «Профразвитие», «Твой ход», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ» и других. Также большинство подмосковных финалистов нашли работу по душе, получили гранты и запустили собственные проекты.

Глава региона подчеркнул, что новое соглашение позволит Подмосковью объединить все наработанные практики в общую систему поддержки молодых талантов. Регион предложит дополнительные образовательные инициативы и персональное сопровождение, чтобы путь от новаторской идеи до успеха в Подмосковье стал быстрым и понятным.

Подписанный договор предусматривает всестороннюю взаимную поддержку в различных аспектах организации и проведения проектов и конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей» в Подмосковье. В регионе планируется увеличение количества масштабных конкурсов, участники которых смогут получить реальную помощь в трудоустройстве и запуске собственных стартапов. Сотрудничество будет включать новые форматы взаимодействия — от совместных мероприятий до индивидуального сопровождения финалистов.

Подмосковье — стратегический партнер платформы

Ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин рассказал, что Московская область — стратегический партнер президентской платформы. За 8 лет — более 800 тыс. участников, свыше 2,3 тыс. победителей проектов. Регион активно участвует в Национальной технологической олимпиаде, «Лидерах России», проекте «Другое дело». Участники проектов «Время героев» и «Лидеры России» уже сегодня занимают ключевые посты в регионе.

Гендиректор президентской платформы отметил, что по поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе реализуется собственная программа «Герои Подмосковья» — прямой аналог федеральной программы. После обучения ветераны СВО Иван Клещерев, Игорь Какушкин, Павел Папулов и Игорь Науменков стали депутатами в Балашихе, Фрязине и Подольске.

Бетин поблагодарил правительство Подмосковья за партнерство, выразив уверенность, что новое соглашение откроет еще больше возможностей для жителей региона.

Жители Подмосковья заявляют о себе в самых разных сферах. В Национальной технологической олимпиаде Подмосковье уверенно входит в топ-5 регионов России по количеству участников, победителей и призеров. В финалы престижных конкурсов выходят сотни талантливых школьников. Развивать навыки им помогают специальные центры компетенций, открытые в ведущих областных вузах. В проекте для авторов контента «ТопБЛОГ» участвуют тысячи жителей области. В 2026 году сразу 4 представителя региона — историки, психологи и музыканты — стали официальными амбассадорами проекта.

Новое соглашение с платформой «Россия — страна возможностей» даст возможность интегрировать все достижения в единую систему. Поддержка будет оказана людям всех возрастов: от школьников до опытных руководителей. Они смогут воспользоваться новыми образовательными курсами, профессиональными конкурсами и стажировками, которые ускорят путь от перспективной задумки к успешной карьере.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.