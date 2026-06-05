Главред «За рулем» объяснил «эксклюзивную технологию» обогрева Lada Azimut

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков сообщил РИАМО, что вице-президент «Автоваза» Сергей Громак на ПМЭФ-2026 имел ввиду систему обогрева боковых стекол, когда говорил об «эксклюзивной технологии» в новой Lada Azimut.

Ранее Громак заявил, что в новом автомобиле Lada Azimut установят «эксклюзивную технологию», чтобы «зеркала никогда не замерзали». «Нигде в мире такого нет — обогрев межбоковых зеркал», — подчеркнул он.

«Речь идет о боковых стеклах передних дверей. Эту опцию „Автоваз“ заявил еще год назад, когда прототип Azimut представил на ПМЭФ в прошлом году. В этом году опция есть на машинах, которые готовы к серийному производству. Эти обогреваемые боковые стекла появятся с самого начала производства автомобиля, в средней и верхней комплектациях. Они будут включаться одновременно с обогревом лобового», — сказал Кадаков.

Он объяснил, что эта технология позволит обеспечить в автомобилях обогрев стекол передней полусферы.

Кадаков уточнил, что скорость оттаивания лобового и окон на передних правых и левых дверях будет одинаковой. Система обогрева будет работать и в условиях мороза, что будет обеспечивать водителю комфорт и хорошую видимость.

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