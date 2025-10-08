Сначала лихорадка, потом смерть: клоп «ласковый убийца» напал на россиянина в Таиланде

Когда мужчина вышел на балкон, то его ноги пронзила сильная боль. Как выяснилось, туриста укусил триатомовый клоп.

В Таиланде эти насекомые встречаются очень редко, но клопы весьма опасны. Их укусы называют «поцелуем смерти», так как клопы переносят болезнь Шагаса. Признаки заражения этим заболеванием обычно проявляются у укушенного через две недели — от лихорадки до поражения мозга и сердца, после которых наступает смерть. У 40% заболевших симптомы могут появиться и через 10-30 лет.

Напуганный турист сфотографировал клопа и отнес его в тайскую больницу. Там медики убедили мужчину, что анализы сдавать не нужно, и отправили домой.

