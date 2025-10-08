Сначала лихорадка, потом смерть: клоп «ласковый убийца» напал на россиянина в Таиланде
В тайской Паттайе 38-летнего жителя Самары укусил клоп «ласковый убийца», который переносит смертельно опасную болезнь Шагаса (или американский трипаносомоз), сообщает SHOT.
Когда мужчина вышел на балкон, то его ноги пронзила сильная боль. Как выяснилось, туриста укусил триатомовый клоп.
В Таиланде эти насекомые встречаются очень редко, но клопы весьма опасны. Их укусы называют «поцелуем смерти», так как клопы переносят болезнь Шагаса. Признаки заражения этим заболеванием обычно проявляются у укушенного через две недели — от лихорадки до поражения мозга и сердца, после которых наступает смерть. У 40% заболевших симптомы могут появиться и через 10-30 лет.
Напуганный турист сфотографировал клопа и отнес его в тайскую больницу. Там медики убедили мужчину, что анализы сдавать не нужно, и отправили домой.
