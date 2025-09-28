Российскую туристку похитили в Таиланде и продали в рабство в Мьянму

25-летнюю девушку из Читы похитили в Таиланде и продали в рабство в Мьянме, где торгуют органами. Она приехала в Бангкок работать моделью по объявлению в Telegram-канале, однако стала рабыней, сообщает Mash .

Как рассказала вырвавшаяся из плена знакомая пострадавшей, по прибытии в Тайланд читинку отправили в спецлагерь на границе с Мьянмой. Там людей превращают в рабов и заставляют обслуживать своих «хозяев». Девушек используют в качестве «моделей» для обмана клиентов, заставляя их зарабатывать деньги своим внешним видом и привлекательностью. Другие люди занимаются составлением текстов и вымогательством денег. Тех, кто отказывается подчиняться, жестоко наказывают плетью и угрожают продать на органы.

По словам девушки, в лагере много приезжих из стран СНГ, в частности, россиян, а также китайцев и выходцев из Юго-Восточной Азии. К славянам и европейцам здесь относятся с особым почетом: владельцы скам-центра привлекают их для участия в «видеоразводках». А вот азиаты оказались в сложной ситуации: из-за долгов и проблем с законом они не могут вернуться на родину. Поэтому их используют как рабочую силу, при этом подвергая физическому насилию и оплачивая труд едой.

Проблема в том, что в буферной зоне не действуют никакие законы, и поэтому людей вынуждают ежедневно работать по 16 часов без оплаты. За свободу необходимо заплатить 15 тыс. долларов. При этом существует риск оказаться в миграционной тюрьме за превышение безвизового срока (60 дней). В настоящее время читинка все еще находится в лагере лагерь, с ней нет связи.

