Северная красота: в РФ растет популярность поездок в «Серебряное ожерелье»

Туристы из России и зарубежных стран в 2025 году стали чаще ездить в города «Серебряного кольца» — маршруты Северо-Западного федерального округа, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Как заявили в Центре стратегических разработок, за 8 месяцев 2025 года путешественники посетили эти места почти 9 млн раз: это на 8% больше показателей прошлого года.

За лето 2025 года более 2 млн поездок пришлось на Санкт-Петербург: он лидер по приросту поездок, всего путешественники совершили свыше 4 млн маршрутов по маршрутам СЗФО.

Каждый пятый иностранец с июня по август побывал именно в регионах «Серебряного ожерелья», больше всего гостей также приняла Северная столица, но лидером по росту количества иностранных туристов стала Архангельская область: туда приехали на 64% больше, чем в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Московская область вошла в топ-5 регионов России по количеству туристических компаний.

«Серебряное ожерелье» проходит по городам, которые входили в состав Новгородской земли — севернее городов «Золотого кольца». Главные объекты расположены вокруг Санкт-Петербурга.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.