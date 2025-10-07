Подмосковье вошло в топ-5 регионов по числу МСП в сфере туризма

На малый и средний бизнес в России приходится около 3/4 доходов всех туристических компаний страны. По итогам 2024 года в сфере туризма осуществляли деятельность более 76 тысяч МСП, суммарный доход которых превысил 1,14 трлн рублей, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Самый большой доход на одно МСП продемонстрировали туроператоры (10 млн рублей в месяц), наименьший - у тех, кто сдает комнаты, квартиры и дома на короткий срок (1,2 млн рублей в месяц).

«За три года мы видим стремительное развитие туристического сектора в России. Причем малый и средний бизнес выступает одним из ключевых драйверов, формируя три четверти доходов отрасли. С 2021 года суммарный доход туристических МСП вырос практически вдвое — с 595 млрд рублей до 1,14 трлн рублей по итогам 2024 года», — подчеркнул Максим Решетников.

По его словам, одновременно сохраняется положительная динамика по численности МСП в туризме. В 2021 году их было порядка 69 тысяч, а сейчас уже 78,7 тысяч. С учетом того, что средний возраст действующих предприятий в туризме составляет 8 лет и 5 месяцев, тогда как в целом по сектору МСП это 7 лет и 7 месяцев, бизнес в сфере туризма в России можно отнести к устойчивому».

