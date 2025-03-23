Российским туристам рекомендуют не покидать отели из-за протестов в Турции

Российским туристам рекомендуют не покидать территорию отелей и не выходить на улицу вечером из-за запланированных массовых протестов в Стамбуле. В ночь на понедельник в городе ожидаются серьезные беспорядки, сообщает SHOT .

По словам находящегося в Стамбуле путешественника Вадима, последние четыре дня в городе достаточно спокойная обстановка. Местные жители выходили на акции протеста, однако столкновений с полицией не было. В настоящее время на центральной улице Стамбула полицейские машины стоят через каждые 100 метров.

В отеле туристов предупредили, что в воскресенье вечером лучше отказаться от прогулок в сторону города. Власти приняли решение закрыть до вторника станции метро «Таксим» в центре Стамбула и «Эмниет-Фатих» у миграционной службы. Кроме того, была перекрыта часть автомобильных дорог и закрыт крупнейший рынок «Гранд-базар».

В городе наблюдается концентрация дополнительных сил в преддверии возможных массовых акций протеста в связи с арестом мэра Стамбула, которого называют главным политическим соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.