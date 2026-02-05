Российские туроператоры предложили отменить визовый режим с Индией

Российские туроператоры просят ввести безвизовый режим с Индией. Вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян отметил, что это может произойти только на взаимных условиях, сообщила в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.

Эксперт рассказал, что сейчас визовый режим с Индией действует в рамках электронного документооборота. При этом россияне не платят пошлину.

«Соответственно, не стоит обманываться, что если она бесплатная, что вас пустят в страну по приезде», — уточнил Мурадян.

Он добавил, что процедура оформления визы довольно простая, документы можно подать дистанционно. Эксперт считает, что отмена виз с Индией может произойти только на взаимных условиях. Нью-Дели вряд ли согласится на иной расклад.

При этом Мурадян спрогнозировал, что турпоток из России после отмены виз вырастет не слишком сильно. Встречный трафик будет гораздо больше, ведь Индия сейчас является одним из лидеров по росту выездного турпотока. Ежегодно около 120-150 млн индийских граждан путешествуют за границу. При этом главная проблема — риски миграции, которые остаются высокими.

Между тем визовые центры Канады в России прекратили прием документов. Это может быть связано с переходом на электронные визы.

