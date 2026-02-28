Российские туристы не могут улететь на родину и ждут помощи в Дубае

Пассажиры авиарейса Дубай — Москва провели пять часов на борту воздушного судна, после чего их вылет в Россию был отменен на фоне обострившегося конфликта между Израилем и Ираном, сообщает «Осторожно, новости» .

Теперь российским туристам приходится ожидать помощи в аэропорту. Известно, что самолет авиакомпании Flydubai FZ 989 планировал отправиться в Москву в 08:35. Люди прошли на борт, где провели в ожидании пять часов, после чего получили информацию об отмене полета.

«Аэропорт помогать с отелями не стал. Представители сказали, что все забиты, мол, просто уходите», — поделился с изданием один из путешественников.

В Генеральном консульстве РФ пассажирам лишь предложили зарегистрироваться на случай организации масштабной эвакуации граждан России.

Ранее сообщалось, что Иран начал атаковать соседние государства после того, как по Тегерану ударили Израиль и США. Под обстрелы попали в том числе Дубай и Абу-Даби. Emirates полностью приостановила все рейсы.

По данным АТОР, на момент разгоревшегося конфликта в Объединенных Арабских Эмиратах отдыхали примерно 50 тысяч россиян.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.