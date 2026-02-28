АТОР: до 50 тысяч российских туристов могут находиться в ОАЭ

По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), на текущий момент в Объединенных Арабских Эмиратах может пребывать порядка 50 тысяч граждан РФ. Точное число российских туристов в странах Персидского залива уточняется, сообщает АТОР в официальном Telegram-канале .

Приблизительное распределение по государствам региона выглядит следующим образом:

Объединенные Арабские Эмираты — примерно 50 000 человек. Они учтены как путешествующие по турпакетам, так и самостоятельные туристы, а также пассажиры, оказавшиеся на транзите.

Катар — до одной тысячи человек.

Оман — около 700 человек.

Бахрейн — в районе 300 человек.

По информации, полученной от операторов, всех гостей ОАЭ, чьи сегодняшние вылеты не состоялись, размещают в гостиницах. Согласно данным онлайн-табло в аэропорту Дубая, воздушные суда выполняют посадку после некоторой задержки. Хотя отмечаются отмены и сдвиги времени прибытия, множество рейсов отправляются из дубайского аэропорта согласно установленному расписанию.

Министерство внутренних дел ОАЭ, со своей стороны, официально подтвердило готовность гарантировать защиту. Ведомство заявило о полной оперативной готовности принять все требуемые меры для обеспечения безопасности жителей страны, ее резидентов и прибывших туристов в свете сложившейся в регионе обстановки.

В заявлении подчеркивается, что вопросы стабильности и безопасности являются наивысшим приоритетом. Ситуация находится на постоянном мониторинге, а также осуществляется взаимодействие со всеми соответствующими службами.

Власти настоятельно рекомендуют населению и гостям страны доверять только официально подтвержденным источникам данных.

Ранее сообщалось, что туристы и местные жители стремятся как можно скорее покинуть Дубай. Также после атаки Ирана на Абу-Даби погиб минимум один человек.

