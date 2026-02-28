АТОР: до 50 тысяч российских туристов могут находиться в ОАЭ
Фото - © Unsplash.com
По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), на текущий момент в Объединенных Арабских Эмиратах может пребывать порядка 50 тысяч граждан РФ. Точное число российских туристов в странах Персидского залива уточняется, сообщает АТОР в официальном Telegram-канале.
Приблизительное распределение по государствам региона выглядит следующим образом:
- Объединенные Арабские Эмираты — примерно 50 000 человек. Они учтены как путешествующие по турпакетам, так и самостоятельные туристы, а также пассажиры, оказавшиеся на транзите.
- Катар — до одной тысячи человек.
- Оман — около 700 человек.
- Бахрейн — в районе 300 человек.
По информации, полученной от операторов, всех гостей ОАЭ, чьи сегодняшние вылеты не состоялись, размещают в гостиницах. Согласно данным онлайн-табло в аэропорту Дубая, воздушные суда выполняют посадку после некоторой задержки. Хотя отмечаются отмены и сдвиги времени прибытия, множество рейсов отправляются из дубайского аэропорта согласно установленному расписанию.
Министерство внутренних дел ОАЭ, со своей стороны, официально подтвердило готовность гарантировать защиту. Ведомство заявило о полной оперативной готовности принять все требуемые меры для обеспечения безопасности жителей страны, ее резидентов и прибывших туристов в свете сложившейся в регионе обстановки.
В заявлении подчеркивается, что вопросы стабильности и безопасности являются наивысшим приоритетом. Ситуация находится на постоянном мониторинге, а также осуществляется взаимодействие со всеми соответствующими службами.
Власти настоятельно рекомендуют населению и гостям страны доверять только официально подтвержденным источникам данных.
Ранее сообщалось, что туристы и местные жители стремятся как можно скорее покинуть Дубай. Также после атаки Ирана на Абу-Даби погиб минимум один человек.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.