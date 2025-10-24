Россиянка заблудилась в Duty Free и попыталась засудить аэропорт Сочи

Путешественница должна была вылететь из Сочи в Москву. Она прибыла в аэропорт за два часа до вылета, прошла регистрацию, сдала багаж. В зоне досмотра ей пришлось задержаться из-за большой очереди и неработающей рамки. И все же россиянка успела пройти проверку, а до окончания посадки оставалось 10 минут.

Пройдя зону досмотра, женщина наткнулась на обилие магазинов и рекламы. По ее словам, нужных указателей о расположении выхода на посадку не было, а потому она зашла не в ту дверь и оказалась «среди тумб с товаром магазина duty shop». Женщина утверждает, что даже не слышала объявлений об окончании посадки. В итоге она опоздала на рейс.

Ей пришлось покупать новый билет. В Москву она все же прилетела, но «в состоянии стресса». После этого она подала в суд на аэропорт Сочи, потребовав убрать рекламу из зоны досмотра и выхода на посадку и сделать указатели большими и четкими. Также она захотела получить компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

Однако суд отказал россиянке в иске. В решении сказано, что женщина опоздала из-за невнимательности и неосмотрительности.

