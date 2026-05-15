Наумов раскритиковал идею обмена Мостового на Карпукаса

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выступил против возможного обмена Андрея Мостового на Артема Карпукаса. Он заявил, что такой шаг ослабит центр поля московского клуба, сообщает Metaratings.ru .

«Мостовой пригодится „Локомотиву“. Это очень сильный игрок, креативный, атакующий футболист, который поможет клубу. Но я не думаю, что возможный обмен на Карпукаса — это хорошая идея. Артема нельзя отдавать, потому что „Локомотиву“ нельзя ослаблять опорную зону. Ушел Баринов, уйдет Карпукас, и в центре поля некому будет играть. Ведь Мостовой — это игрок другого типа и другого амплуа», — сказал Наумов.

По мнению функционера, переход в «Зенит» невыгоден и самому Карпукасу.

«Самому Карпукасу тоже нет никакого смысла идти в „Зенит“. Сколько игроков уходили туда, чья карьера просто сдулась. Можно вспомнить Коваленко, Волкова, Бакаева, хотя он сейчас в „Локомотиве“ неплохо играет. „Зенит“ ориентирован на иностранцев и наверняка будет придерживаться этой логики до тех пор, пока есть результат. Тот же Круговой мог бы до сих пор сидеть на скамейке в „Зените“, но ушел в ЦСКА и является основным футболистом. Если Карпукас хочет титулы и более высокую зарплату, то надо идти в „Зенит“, а если он хочет играть, то не нужно переходить», — отметил он.

В сезоне Карпукас провел 34 матча, забил два мяча и сделал две передачи. Мостовой сыграл 32 встречи, отметился семью голами и шестью ассистами. Transfermarkt оценивает игроков в 6 и 4 млн евро соответственно. Контракты действуют до лета 2027 года.

