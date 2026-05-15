Сушинский заявил, что приз лучшему вратарю КХЛ получит Исаев

На награду также претендуют Никита Серебряков из «Авангарда» и Семен Вязовой из «Салавата Юлаева».

«Если бы Серебряков играл в финале Кубка Гагарина, то точно победил бы. Его огромная заслуга, что „Авангард“ прошел так далеко. Но учитывая, что „Локомотив“ играет в финальной серии, то наверняка награда уйдет к Исаеву, хотя у него было много ошибок в серии с тем же „Авангардом“, — сказал Сушинский.

В регулярном чемпионате Исаев провел 56 матчей, одержал 30 побед, показал коэффициент надежности 1,89 и отразил 92,7% бросков. В плей-офф вратарь сыграл 18 встреч с коэффициентом 1,75 и 93,1% отраженных бросков.

Имя обладателя награды объявят на церемонии закрытия сезона 28 мая.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.