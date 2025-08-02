Россиянка приехала в Северную Корею и купила «ядерную боеголовку»

Путешественница из России посетила Северную Корею, где за 40 долларов купила «ядерную боеголовку» в качестве сувенира, сообщает «Абзац» .

«Я очень хотела привезти что-то необычное из Северной Кореи, я купила форму олимпийской сборной и вот ядерную боеголовку», — приводит издание слова россиянки.

Девушка добавила, что планировала привезти нетривиальный сувенир, по которому будет видно — ты был в КНДР.

Ранее первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в столице КНДР. Время в полете составило чуть больше 8 часов. По прилете российской делегации и членам экипажа вручили цветы.