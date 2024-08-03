Россияне стали чаще выезжать за границу

В ФСБ сообщили о росте числа поездок россиян за границу в 2024 году

По итогам первого полугодия текущего года граждане России совершили 12,6 млн поездок за рубеж. Это на 9% превышает аналогичный показатель 2023 года, сообщает РБК .

По данным статистики погранслужбы ФСБ, с января по июнь прошлого года россияне совершили 11,6 млн поездок за границу. Наиболее часто граждане страны выезжали в Турцию, ОАЭ, Египет и Таиланд, а также Абхазию, Казахстан, Армению и Грузию.

Лидером по числу въездов россиян в туристических целях традиционно остается Турция. Поток граждан за отчетный период вырос до 2,5 млн поездок (+9,4%). Всего россияне в первом полугодии 2024 года совершили 4,9 млн туристических поездок за границу.

Кроме того, с января по июнь число поездок российских туристов в Китай выросло в 14 раз, до 405,3 тыс. поездок.

Ранее союзный министр туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн заявил, что в нынешнем году турпоток из России в республику увеличился на 57%. Ежегодно в Мьянму приезжают несколько тысяч российских туристов.